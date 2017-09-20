Как выглядят Наталья Орейро и Факундо Арана через 19 лет после съемок «Дикого ангела»

40-летняя Наталья Орейро и 45-летний Факундо Арана прославились на весь мир благодаря сериалу «Дикий ангел». На днях в Сети появилось совместное селфи актеров, которое заставило фанатов мыльной оперы поностальгировать,

Несмотря на то, что с момента выхода на экраны сериала «Дикий ангел» прошло уже почти 20 лет, многие фанаты до сих пор с удовольствием пересматривают мыльную оперу и с нетерпением ждут новостей о своих любимых актерах.









Наталья Орейро появляется на публике и продолжает сниматься в нескольких сериалах, а вот ее партнер по знаменитой мелодраме, Факундо Арана, ведет менее публичную жизнь.

На днях актеры решили порадовать своих поклонников и выложили совместное селфи.









Этот снимок был опубликован на официальной странице фан-клуба Натальи Вконтакте. «Такие классные, и такие уже взрослые (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», «Редкий дуэт, который излучает только теплые воспоминания и мощнейший позитив», «Необыкновенная химия между ними, все-таки», — написали в комментариях интернет-пользователи. Многие фолловеры также отметили, что Факундо заметно постарел, а вот Наталья выглядит просто превосходно.



