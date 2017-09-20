Бывший футболист МЮ решил начать боксерскую карьеру

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд решил начать боксерскую карьеру. Об этом сообщает The Guardian.





38-летний Фердинанд готовится к боксерскому поединку, параллельно участвуя в съемках шоу о своих тренировках Defender to Contender. Ожидается, что он проведет бой в последнем эпизоде передачи, пишет Lenta.ru









Фердинанд начал тренироваться в начале 2017 года. Тогда же он в шутливой форме бросал вызовы известным британским боксерам — Тайсону Фьюри, Тони Беллью и Дэвиду Хэю.





«Мне очень интересно доказать, чего я стою в новом для себя деле. Бокс — прекрасный вид спорта как для души так и для тела. Я всегда питал к нему слабость. Кроме того, это хороший способ показать людям, что невозможное возможно», — отметил Фердинанд, тренирующийся вместе с бывшим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета Ричи Вудхоллом.





За профессиональную карьеру защитник выступал за пять английских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед». Фердинанд провел в составе «красных дьяволов» 12 сезонов и являлся капитаном команды. Кроме того, в его активе 81 матч за сборную Англии. После завершения карьеры (в мае 2015 года) Фердинанд работает футбольным аналитиком на британском телевидении.





Фото: Reuters



