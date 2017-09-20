Назначен вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК

Постановлением правительства РК вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Рамазанов Арман Каирбекович освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению. На должность вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК назначен Курмангалиев Асет Кабиевич, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

Асет Курмангалиев родился в 1965 году в Карагандинской области. В 1993 году окончил Карагандинский государственный университет им. Букетова, специальность — юрист.

Трудовую деятельность начал в 1983 году - слесарем по ремонту автомобилей Производственного автотранспортного предприятия «Карагандапромстрой». В 1984-1986 годы служил в Вооруженных Силах СССР. В 1990-1998 годы занимался предпринимательской деятельностью.

В 1998-2015 годы занимал различные должности в структурах Министерства обороны РК, Вооруженных Сил РК, ОО «НДП» «Нұр Отан».

В 2015-2016 годы работал руководителем Управления сельского хозяйства г. Астана.

С февраля 2017 года и по настоящее время работал Генеральным директором РГП на ПХВ «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.