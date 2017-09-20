После мощного землетрясения в Мексике произошло 11 афтершоков

Из них самый сильный произошел магнитудой 4

11 повторных подземных толчков магнитудой до 4 были зафиксированы в Мексике после мощного землетрясения, произошедшего во вторник, пишет ТАСС





Об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба республики в своем Twitter.





Hasta las 8:30 pm se han registrado 11 réplicas (la mayor de M 4.0) del sismo M 7.1 del día 19 de septiembre. — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) 20 сентября 2017 г.

"К 20:30 (04:30 среды мск) зарегистрированы 11 повторных толчков (самый сильный магнитудой 4) после землетрясения магнитудой 7,1", - говорится в сообщении.





По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг залегал на глубине 57 км. По последним официальным данным, жертвами землетрясения стали 149 человек.



