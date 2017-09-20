Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Раскрыта хакерская схема кражи денег по номеру телефона

20 сентября 2017, 09:58

Преступники могут установить адрес электронной почты держателя любого кошелька на самой крупной криптобирже, перехватив смс с одноразовым кодом

Хакеры способны украсть деньги с электронных кошельков, используя уязвимость мобильных сетей. Об этом говорится в исследовании компании Positive Technologies, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно эксперименту инженеров Positive Technologies, преступники могут установить адрес электронной почты держателя любого кошелька на самой крупной криптобирже, перехватив смс с одноразовым кодом. Затем злоумышленники меняют пароли от почты, связанной с кошельком, и получают доступ к средствам.

Такой тип кибератак возможен из-за недостатка в протоколе системы сигнализации SS7. Он разработан в 1975 году, и до сих пор используется большинством телефонных сетей мира. Весной 2017 года в Германии были совершены первые похищения денег через брешь SS7. Хакеры получили пароли пользователей мобильного банкинга, отправленные сотовым оператором Telefonica Germany.


Из-за уязвимости SS7 жертва может не подозревать о совершаемой атаке и не иметь возможности отменить транзакции. Но мобильные операторы утверждают, что отказ от смс-рассылки одноразовых паролей пока невозможен. Это самая понятная клиентам система двухфакторной идентификации: остается лишь чаще менять пароли для почты и приложений, придумывая все более сложные комбинации.

Держатели криптовалют могут обезопасить себя, используя биржи для обмена, но не для хранения средств, как в классическом банке. Вернуть украденные виртуальные деньги по-прежнему нельзя, а из-за полулегального статуса любая криптобиржа может неожиданно уйти в офлайн и не вернуться.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...