Дарига Назарбаева: Сильная армия - не для войны, а для обороны

Депутат Сената Дарига Назарбаева подвела краткие итоги выездного заседания комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности, проходившего в Алматы и Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе поездки депутаты Сената посетили ряд военных учебных заведений. И, если в Институте сухопутных войск Дарига Назарбаева потренировалась в стрельбе на тренажере экипажа танка Т-72, то в Академии пограничной службы депутату пришлось стрелять из пистолета.

Академия пограничной службы - историческое место, в прошлом году она отметила свое 85-летие. Здесь свои укоренившиеся традиции, и это для любого учебного заведения очень значимо. Любой курсант, студент, который поступает сюда на учебу, проникается этим духом стража границы. В целом, в Академии пограничной службы условия хорошие, есть самые разные виды вооружений. Несмотря на то, что сейчас вооруженные силы многих стран оснащены дорогой техникой, электроникой, я согласна с нашими офицерами, которые говорят, что сегодня наш воин должен уметь работать не только на электронном, но и на аналоговом оборудовании. В полевых условиях электроника не всегда показывает себя с лучшей стороны, и это известный факт», - отметила Дарига Назарбаева.

Депутаты Сената, члены комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности отмечают, что от качества обучения в военных вузах зависит мир и спокойствие во всей стране. Особенно это касается пограничных войск, ежесекундно охраняющих границы Казахстана.

«На оборону выделяются большие деньги, и мы хотим знать, как расходуются средства налогоплательщиков. После осмотра могу сказать, что эти деньги не уходят в песок. Вы сами видите, что идет большая работа по укреплению обороноспособности страны. Это капиталоемкая работа, требующая больших и постоянных расходов, потому что вооружения постоянно обновляются. (...) Сильная армия - не для войны, а для обороны и профилактики», - заявила депутат Назарбаева.

Днем ранее члены комитета Сената посетили пограничную заставу «Хоргос» и Жаркенсткий пограничный отряд, где ознакомились с повседневной служебно-боевой деятельностью отряда, техническим оснащением частей и бытовыми условиями проживания солдат, а также узнали о текущей обстановке на восточном участке границы.

«Я в 1994 году была на заставе выше Нарынкола на казахстано-китайской границе и видела погранзаставу того времени. У них было свое подсобное хозяйство, они там разводили курей, баранов, свиней. Вышка, которая сигнал подает, была соединена с командным пунктом веревочкой, и на конце веревки висели консервные банки. Мне рассказывали реальные истории, когда солдат не могли одеть толком, они носили оружие без патронов, были случаи, что на них зимой нападали волки. Сегодня ситуация в корне изменилась. Произошел огромный скачок в плане улучшения положения армии, снабжения, создания бытовых условий для военнослужащих. Мы не зря содержим нашу армию. Она обеспечивает нам спокойствие, мирное небо, возможность нам и нашим детям планировать свое будущее. И это все в руках армии. Мы это не всегда замечаем, но они свою работу делают круглосуточно», - прокомментировала увиденное Дарига Назарбаева.

Альберт Ахметов