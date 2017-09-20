Прямая трансляция пленарного заседания мажилиса парламента РК

В мажилисе проходит пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят ряд вопросов, сообщает Zakon.kz.





В частности, депутаты обсудят проекты законов «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года», «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Норвегия о международных автомобильных перевозках».





Кроме того, депутаты подготовят заключения по проектам: Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»; Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»; «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения»; «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности от 18 июня 2004 года»; «О ратификации Соглашения о штаб-квартире между Правительством Республики Казахстан и Исламской Организацией по продовольственной безопасности».











