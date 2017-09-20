Кто ответит за выстрел вертолета по толпе зрителей на учениях «Запад-2017»

Неисправность в системе управления оружием и стала причиной самопроизвольного выстрела ракет, такую версию в качестве приоритетной рассматривают эксперты комиссии, сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования. «Они изучают средства объективного контроля: параметры бортовых самописцев, а также запись разговоров экипажа. Затем будут проведены испытательные полеты, повторяющие события 16 сентября», — рассказал собеседник. По его словам, версия о неисправности в системе управления оружием возникла после того, как летчики описали свою последовательность действий во время полета в объяснительных записках.

По результатам проверки





Представители военной прокуратуры изучают обстоятельства инцидента, сообщил источник РБК, знакомый с ходом расследования. Если будет доказано, что инцидент произошел в результате сбоя в системе вооружения Ка-52, то виновные, скорее всего, не будут установлены, считает собеседник.





«Летчики совершали третий заход на цель, и до этого оружие работало исправно, это означает, что произошел непрогнозируемый сбой, следовательно, о какой-либо ответственности летчиков речи быть не может», — считает источник, знакомый с материалами расследования.





Уголовное дело в отношении должностных лиц, отвечающих за проведение учений «Запад-2017», будет возбуждено, если удастся доказать, что инцидент произошел в результате их халатности. Об этом говорит собеседник РБК, знакомый с материалами проверки.





Учения «Запад-2017» проходят в России и Белоруссии. Инцидент произошел на территории Западного военного округа. Командует войсками округа ​​​​​генерал-полковник Андрей Картаполов.



