Кто ответит за выстрел вертолета по толпе зрителей на учениях «Запад-2017»
20 сентября 2017, 10:16
Уголовное дело в отношении должностных лиц, отвечающих за проведение учений «Запад-2017», будет возбуждено, если удастся доказать, что инцидент произошел в результате их халатности.
В результате ошибочного выстрела вертолета на полигоне во время учений «Запад-2017» пострадали три человека. Инцидент произошел из-за сбоя в системе управления вооружением, и его могут списать на ошибку техники, считают эксперты, сообщает РБК.
Сбой в системе
В субботу, 16 сентября, во время белорусско-российских учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский» в Ленинградской области у боевого вертолета Ка-52 произошел самопроизвольный сход ракеты. В результате инцидента пострадали три человека, а также два автомобиля. Об этом РБК рассказал источник, близкий к Минобороны. Расследованием обстоятельств инцидента занялась специальная комиссия, в состав которой вошли технические специалисты, а также представители военной прокуратуры, сообщил другой источник, знакомый с материалами расследования. В Минобороны подтвердили, что вертолет Ка-52 выполнил случайный пуск ракеты, но сообщения о раненых людях в ведомстве назвали «глупостью».
«В 14:00 (16 сентября. — РБК) подполковник Смахтин А.В. взлетел с аэродрома Пушкин и совершил перелет на полигон «Лужский», — говорится в служебной записке, описывающей обстоятельства инцидента (есть в распоряжении РБК). — Это был «зачетный полет пары на выполнение огневых задач. В 14:47 мск, после получения разрешения от полигона, вертолет выполнил третий заход на боевом курсе на высоте 50 м со скоростью 200 км/ч. При включении главного выключателя произошел самопроизвольный сход НАР (неуправляемые авиационные ракеты. — РБК)». «В результате инцидента пострадали три человека», — сообщается в документе.
В ГУП «Севастопольское авиационное предприятие», где занимаются модернизацией вертолетов Ка-52, РБК не смогли назвать причины произошедшего. «Комиссия разбирается, почему из-за главного выключателя сошли неуправляемые ракеты», — об этом РБК сообщил главный инженер и технический директор ГУП «Севастопольский авиационный завод» Станислав Ткачиборода. «До сих пор в моей практике такие случаи не встречались», — отметил Ткачиборода.
Неисправность в системе управления оружием и стала причиной самопроизвольного выстрела ракет, такую версию в качестве приоритетной рассматривают эксперты комиссии, сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования. «Они изучают средства объективного контроля: параметры бортовых самописцев, а также запись разговоров экипажа. Затем будут проведены испытательные полеты, повторяющие события 16 сентября», — рассказал собеседник. По его словам, версия о неисправности в системе управления оружием возникла после того, как летчики описали свою последовательность действий во время полета в объяснительных записках.
По результатам проверки
Представители военной прокуратуры изучают обстоятельства инцидента, сообщил источник РБК, знакомый с ходом расследования. Если будет доказано, что инцидент произошел в результате сбоя в системе вооружения Ка-52, то виновные, скорее всего, не будут установлены, считает собеседник.
«Летчики совершали третий заход на цель, и до этого оружие работало исправно, это означает, что произошел непрогнозируемый сбой, следовательно, о какой-либо ответственности летчиков речи быть не может», — считает источник, знакомый с материалами расследования.
Уголовное дело в отношении должностных лиц, отвечающих за проведение учений «Запад-2017», будет возбуждено, если удастся доказать, что инцидент произошел в результате их халатности. Об этом говорит собеседник РБК, знакомый с материалами проверки.
Учения «Запад-2017» проходят в России и Белоруссии. Инцидент произошел на территории Западного военного округа. Командует войсками округа генерал-полковник Андрей Картаполов.
Авторы: Дмитрий Серков, Андрей Филатов
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