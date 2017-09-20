Сведений о казахстанцах, пострадавших в результате землетрясения в Мексике, не поступало

Связь с казахстанцами, состоящими на консульском учете в посольства РК в Мексике, установлена.

В Министерстве иностранных дел Казахстана предоставили информацию относительно граждан нашей страны, находящихся в столице Мексики, передает передает Zakon.kz





Посольство Казахстана в Мексике сообщает, что в столице и прилегающих регионах страны произошло мощное землетрясение магнитудой около 7 баллов. Имеются значительные разрушения зданий, зарегистрировано более сотни погибших, количество жертв может вырасти.





"Сведений о наличии среди пострадавших граждан Казахстана на настоящий момент не поступало. Установлена связь с лицами, состоящими на консульском учёте в посольстве. Им рекомендовано сохранять спокойствие, сообщить о своём положении родным и близким, следовать рекомендациям местных властей", - говорится в сообщении МИД РК.



