Сведений о казахстанцах, пострадавших в результате землетрясения в Мексике, не поступало
20 сентября 2017, 10:23
Связь с казахстанцами, состоящими на консульском учете в посольства РК в Мексике, установлена.
В Министерстве иностранных дел Казахстана предоставили информацию относительно граждан нашей страны, находящихся в столице Мексики, передает Zakon.kz.
Посольство Казахстана в Мексике сообщает, что в столице и прилегающих регионах страны произошло мощное землетрясение магнитудой около 7 баллов. Имеются значительные разрушения зданий, зарегистрировано более сотни погибших, количество жертв может вырасти.
"Сведений о наличии среди пострадавших граждан Казахстана на настоящий момент не поступало. Установлена связь с лицами, состоящими на консульском учёте в посольстве. Им рекомендовано сохранять спокойствие, сообщить о своём положении родным и близким, следовать рекомендациям местных властей", - говорится в сообщении МИД РК.
По последним данным, число жертв землетрясения в Мексике превышает 130 человек. Более 3 млн человек остались без света. В результате подземных толчков оказались разрушены здания в столице страны Мехико. Из-за обрушений в городе начались пожары. Предложение об оказании помощи в Мексику уже направила ООН.
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