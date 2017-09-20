Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Сведений о казахстанцах, пострадавших в результате землетрясения в Мексике, не поступало

20 сентября 2017, 10:23

Связь с казахстанцами, состоящими на консульском учете в посольства РК в Мексике, установлена.

В Министерстве иностранных дел Казахстана предоставили информацию относительно граждан нашей страны, находящихся в столице Мексики, передает Zakon.kz.

Посольство Казахстана в Мексике сообщает, что в столице и прилегающих регионах страны произошло мощное землетрясение магнитудой около 7 баллов. Имеются значительные разрушения зданий, зарегистрировано более сотни погибших, количество жертв может вырасти.

"Сведений о наличии среди пострадавших граждан Казахстана на настоящий момент не поступало. Установлена связь с лицами, состоящими на консульском учёте в посольстве. Им рекомендовано сохранять спокойствие, сообщить о своём положении родным и близким, следовать рекомендациям местных властей", - говорится в сообщении МИД РК.

По последним данным, число жертв землетрясения в Мексике превышает 130 человек. Более 3 млн человек остались без света. В результате подземных толчков оказались разрушены здания в столице страны Мехико. Из-за обрушений в городе начались пожары. Предложение об оказании помощи в Мексику уже направила ООН.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...