10-месячная девочка умерла, обварившись кипятком в Костанайской области
20 сентября 2017, 10:46
Ребенок получил ожоги 3 степени.
Трагедия произошла в Амангельдинском районе 14 сентября, сообщает Alau.kz.
10-месячная девочка получила ожоги третьей степени, опрокинув на себя чайник с кипятком.
Пострадавшая была госпитализирована. К сожалению, спасти ее не удалось. Девочка скончалась 18 сентября.
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