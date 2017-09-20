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В Атырауской области прошли учения "Каспий-Антитеррор-2017"

20 сентября 2017, 10:52

С поставленными задачами подразделения Атырауского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом справились успешно.

Атырауским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом (АООШ) в условиях объектов нефтеперерабатывающего завода «Карабатан» проведен первый этап Республиканского оперативно-тактического учения «Каспий-Антитеррор-2017» под эгидой Антитеррористического центра РК.

Основной целью учения являлось повышение навыков государственных органов, входящих в состав АООШ, по проведению антитеррористической операции, ликвидации и минимизации последствий акта терроризма. Кроме того, отработаны совместные действия с компанией «NCOC N.V.» при угрозе возникновения или совершения акта терроризма на объектах наземного комплекса Северо-Каспийского проекта.

С поставленными задачами подразделения Атырауского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом справились успешно.



Атырауский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом


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