Сакен Мусайбеков избран вице-президентом киберспортивной конфедерации

Вице-министр культуры и спорта Казахстана Сакен Мусайбеков избран вице-президентом Азиатской Конфедерации киберспорта, передает Казинформ со ссылкой на Комитет по делам спорта Министерства культуры и спорта РК.

«Во время Генеральной Ассамблеи Азиатской конфедерации киберспорта (Electronic Sports) в Ашхабаде (Туркменистан) прошли выборы нового президента и вице-президентов организации. Президентом Азиатской конфедерации киберспорта стал Кеннет Фок (Гонконг), также он является вице-президентом Национального Олимпийского комитета Гонконга. Вице-президентом Азиатской конфедерации избран вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Сакен Мусайбеков, также вице-президентами стали представители Катара, Индии и Вьетнама», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что киберспорт в настоящее время очень популярен и динамично развивается во всем мире. И он впервые включен программу V Азиатских игр в закрытых помещения и по боевым искусствам в Ашхабаде. Сейчас ведутся активные переговоры о его включении в программу предстоящих Азиатских игр, которые пройдут в будущем году в Джакарте (Индонезия).

Дамир Байманов