В Семее вынесен приговор казахстанцу, воевавшему в Украине
20 сентября 2017, 11:03
Его приговорили к трем с половиной годам условно.
В ВКО осудили казахстанца, участвовавшего в боевых действиях на Украине, сообщает портал YK-news.kz.
Суд № 2 Семея приговорил к условному сроку мужчину, который добровольно участвовал в боевых действиях на территории так называемой «ДНР».
По сообщению пресс-службы суда, казахстанец с июля по декабрь 2016 года участвовал в боевых действиях на стороне самопровозглашенной ДНР.
При этом отмечается, что гражданин РК попал на территорию Украины через РФ в обход пограничного пункта пропуска. В составе вооруженного формирования мужчина прошел боевую подготовку.
В декабре 2016 года мужчина вернулся в Казахстан. В феврале 2017 года он незаконно приобрел в Семее пистолет Макарова и продал его в Павлодаре, тем самым добавил к обвинению еще одну статью.
Суд признал казахстанца виновным в неправомерном участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства без признаков наемничества, а также в незаконном обороте оружия. Его приговорили к трем с половиной годам условно. Приговор пока не вступил в законную силу.
Михаил Потапов
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