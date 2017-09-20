Этническим казахам-иностранцам облегчат получение работы в Казахстане

Власти Казахстана планируют облегчить получение разрешения на работу для этнических казахов, проживающих за рубежом, сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.

«Для предоставления этническим казахам временной возможности прибыть на работу, предусмотрен механизм бесплатного предоставления разрешений работодателям в облегченном порядке», - сказала Дуйсенова на заседании правительства во вторник.

Как пояснил журналистам вице-министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов, за рубежом проживают около 4 миллионов казахов.

«Мы для этнических казахов создадим более благоприятные условия, чем просто иностранцу. То есть, если любой иностранец, чтобы работать в Казахстане, должен получить разрешение, то мы предполагаем, что этнический казах, если он захочет работать в Казахстане без получения статуса оралмана, то мы облегчим ему», - добавил он.

По информации Дуйсеновой, в соответствии с поручением президента Казахстана, также предлагается рассмотреть возможность использования потенциала этнических казахов, проживающих за рубежом. Она отметила, что с этой целью планируется усилить с ними связь. Для этого Всемирной ассоциацией казахов будет оказано содействие в создании культурных центров в местах их проживания и организована их тесная взаимосвязь друг с другом, а также с Казахстаном.

«Для целенаправленного ведения работы по привлечению этнических казахов, проживающих за рубежом, в том числе квалифицированных специалистов и людей, достигших определенных результатов, предусмотрено создание отдельной электронной базы данных», - сказала Дуйсенова.

«Мы должны иметь связь с казахами. Мы должны знать наших достойных представителей, приглашать их на какие-то мероприятия, если ученый, привлекать на какие-то научные мероприятия», - пояснил вице-министр.

Ранее стало известно, что привлечения квалифицированных специалистов в инновационные сектора экономики предлагается применять три вида разрешений на трудоустройство иностранных специалистов.