Экстерриториальный принцип оказания государственных услуг набирает обороты

Пилотный проект по внедрению экстерриториального принципа оказания государственных услуг, направленный на оптимизацию и упрощение процедур получения государственных услуг, функционирует с 1 апреля 2016 года на территории Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, и с 17 апреля 2017 года - Актюбинской, Карагандинской и Павлодарской областей. В рамках проведения пилотного проекта отобраны 14 государственных услуг, сообщает ДГД по Карагандинской области.

Экстерриториальный принцип оказания услуг предусматривает отсутствие привязки услугополучателя к месту регистрационного учета, т.е. налогоплательщику предоставляется свобода в получении доступа к информации, сервисам и обслуживанию вне зависимости от места регистрации и нахождения.

В целом, пилотный проект показал востребованность оказания услуг по экстерриториальному принципу.

С начала пилотного проекта в Карагандинской области 17 апреля 2017 года в территориальных Управлениях государственных доходов по состоянию на 1 июля 2017 года из 14 видов услуг налогоплательщики обращались за 5 видами услуг. Всего за данный период оказано 18 услуг:

Наиболее востребованные оказались государственные услуги по проведению зачетов и возвратов уплаченных сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени, штрафов и регистрации налогоплательщиков.

Вместе с тем, оказаны также такие услуги, как:

- регистрационный учет по месту нахождения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением;

- представление сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности.

Также, доводим до сведения налогоплательщиков, что все услуги можно получить в электронной форме через портал электронного правительства.