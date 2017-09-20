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Число жертв землетрясения в Мексике достигло 149 человек

20 сентября 2017, 11:15

Наибольшее число жертв - в штате Морелос.

Глава аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте уточнил, что в результате землетрясения погибли 149 человек, сообщает РИА-Новости.

"55 в штате Морелос, 49 в Мехико, 32 в штате Пуэбла, десять в штате Мехико и трое в штате Герреро", — говорится в сообщении Пуэнте в Twitter.

Ранее в интервью телеканалу Imagen Television Пуэнте сообщил о гибели 97 человек в Мехико. До тех пор сообщалось о 143 погибших, в том числе 36 в Мехико.

Эпицентр мощного землетрясения находился в 12 километрах от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 километрах к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров. В результате подземных толчков оказались разрушены здания в столице страны Мехико.

фото: РИА Новости / Дмитрий Знаменский

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