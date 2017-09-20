Число жертв землетрясения в Мексике достигло 149 человек
20 сентября 2017, 11:15
Наибольшее число жертв - в штате Морелос.
Глава аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте уточнил, что в результате землетрясения погибли 149 человек, сообщает РИА-Новости.
"55 в штате Морелос, 49 в Мехико, 32 в штате Пуэбла, десять в штате Мехико и трое в штате Герреро", — говорится в сообщении Пуэнте в Twitter.
Ранее в интервью телеканалу Imagen Television Пуэнте сообщил о гибели 97 человек в Мехико. До тех пор сообщалось о 143 погибших, в том числе 36 в Мехико.
Эпицентр мощного землетрясения находился в 12 километрах от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 километрах к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров. В результате подземных толчков оказались разрушены здания в столице страны Мехико.
фото: РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878951-9a36473587ac0a188d60d78e4bed73df
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...