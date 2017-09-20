Число жертв землетрясения в Мексике достигло 149 человек

"55 в штате Морелос, 49 в Мехико, 32 в штате Пуэбла, десять в штате Мехико и трое в штате Герреро", — говорится в сообщении Пуэнте в Twitter.





Ранее в интервью телеканалу Imagen Television Пуэнте сообщил о гибели 97 человек в Мехико. До тех пор сообщалось о 143 погибших, в том числе 36 в Мехико.