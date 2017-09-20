Добровольное личное страхование на случай болезни за январь-июль 2017 года

Страховщики теряют интерес к медицинскому страхованию. Доля добровольного страхования на случай болезни от общего сбора премий сократилась до 7,7%

Поступления по страховым премиям добровольного личного страхования на случай болезни за год выросли на 4,5% или 793,5 млн тг и составили за 7 месяцев 2017 года 18,3 млрд тг. Годом ранее рост составил 2,0% или 349,0 млн тг, до 17,5 млрд.

При этом доля таких поступлений от добровольного личного страхования в целом сократилась с 35,4% в июле 2016 года до 29,5% в июле 2017 года.

Доля от всех поступлений по страховым премиям уменьшилась за год с 7,8% до 7,7%.

По годовому приросту сбора страховых премий на добровольное страхование на случай болезни лидирует Казоммерц-Полис - на 1,3 млрд тг (92,9%). На него приходится 15,0% (2,7 млрд тг) всего сегмента рынка. Страхование на случай жизни у страховщика от общей суммы премий составляет 16,7%.

На втором месте расположился Интертич с годовым приростом на 472,7 млн тг (15,0%), до 3,6 млрд. Доля в сегменте выросла с 18,0% до 19,8%. Медстрахование является основным видом деятельности у страховой компании, доля от всех премий - 92,4%.

Замыкает тройку лидеров Коммеск-Омiр, годовой прирост составил 312,1 млн тг, в 2,4 раза больше, чем в прошлом году. Доля от СК РК выросла с 1,3% до 3,0% и составила за январь-июль 2017 года 540,8 млн тг. Доля от общей суммы премий увеличилась на 7,0 п.п., до 12,4%.

Выплаты по добровольному личному страхованию на случай болезни за год выросли на 209,9 млн тг (2,0%) и составили 10,8 млрд тг. Доля от всех страховых выплат выросла с 20,2% до 20,6%.

По годовому приросту страховых выплат по добровольному страхованию на случай болезни, также в лидерах Казоммерц-Полис - на 298,3 млн тг (49,8%). Доля от всего сегмента рынка выросла с 5,6% до 8,3%. Доля от всех выплат наоборот за год уменьшилась до 18,9% с 33,6%.

Интертич на втором месте с годовым приростом на 259,5 млн тг (13,2%), до 2,2 млрд. Доля в сегменте за год увеличилась на 2,0 п.п., до 20,5%. Доля от всех страховых выплат уменьшилась с 95,3% до 90,0%.

Следом идет Номад Иншуранс, годовой прирост страховых выплат составил 184,1 млн тг (37,2%) к январю-июлю 2016 года. Объем страховых выплат на январь-июль 2017 года 679,5 млн тг, что составляет 6,3% от всего сегмента. Доля от всех страховых выплат выросла с 23,9% до 29,8%.