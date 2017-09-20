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Из России в Казахстан экстрадируют криминального авторитета

20 сентября 2017, 11:24

Возглавляемая Рафаэлем Бикбаевым организованная преступная группа занималась вымогательством и рейдерством на территории ЮКО.

16 сентября сотрудниками МВД РК и РФ был задержан Рафаэль Бикбаев, известный в уголовно-преступной среде, передает Zakon.kz.

Сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО с октября 2016 года проводилась активная разработка преступной группы под руководством "авторитета" уголовно-преступной среды Рафаэля Бикбаева, ранее неоднократно судимого
за незаконный оборот наркотических средств.

Как проинформировали в МВД РК, возглавляемая Бикбаевым организованная преступная группа занималась вымогательством и рейдерством на территории ЮКО.

"В марте 2017 года сотрудниками полиции был установлен потерпевший гражданин Южной Кореи, который в 2014 году построил фабрику по переработке сырья и осуществлял предпринимательскую деятельность. Преступная группа Бикбаева путем угроз, вымогательства и шантажа переписала фабрику на одного из своих участников. В конце июня оперативными группами в г.Шымкент одновременно задержаны 9 участников преступной группы, которые дали признательные показания и свидетельствовали в отношении Бикбаева по факту незаконного захвата (рейдерства) фабрики гражданина Кореи", - говорится в сообщении МВД РК.

Установлена причастность Бикбаева и к другим преступлениям, как неоднократное вымогательство с применением насилия и группой лиц, хулиганство, совершенное преступной группой.

2 августа Бикбаев был объявлен в межгосударственный розыск. 16 сентября он был задержан в Раменском районе Московской области с поддельным паспортом гражданина Кыргызстана.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Бикбаева в Казахстан.

Фото: total.kz.

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