О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-июле 2017 года
В январе-июле 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 9 415,6 млн. долларов США, что на 34,0% больше, чем в январе-июле 2016 года, в том числе экспорт - 2 878,0 млн. долларов США (увеличился на 37,5%), импорт - 6 537,6 млн. долларов США (увеличился на 32,5%).
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,4%, Кыргызскую Республику - 4,2%, Республику Беларусь - 3,3%.
20 сентября 2017, 11:25
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878956-c1172ecd8df27c1a4ba8bd2863c1d4e5
Акции
Комментарии
Сообщить об ошибке
4878956-c1172ecd8df27c1a4ba8bd2863c1d4e5
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com