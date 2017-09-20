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О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-июле 2017 года

 

В январе-июле 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 9 415,6 млн. долларов США, что на 34,0% больше, чем в январе-июле 2016 года, в том числе экспорт - 2 878,0 млн. долларов США (увеличился на 37,5%), импорт - 6 537,6 млн. долларов США (увеличился на 32,5%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,4%, Кыргызскую Республику - 4,2%, Республику Беларусь - 3,3%.

 

r19-09-2017-3

 

20 сентября 2017, 11:25
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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