30 детей погибли при обрушении школы в Мексике - СМИ
20 сентября 2017, 11:38
Ранее сообщалось о 22 погибших.
Не менее 30 детей погибли во вторник в результате обрушения школы при землетрясении в столице Мексики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Excelsior.
Спасатели обнаружили тела 30 детей, еще 11 найдены живыми. Ранее сообщалось о 22 погибших.
На месте продолжают работать военные, сотрудники гражданской обороны и волонтеры.
Согласно данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу Мехико. Очаг залегал на глубине 57 км.
Национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте ранее сообщал о 149 погибших в результате землетрясения, в том числе 49 в столице.
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