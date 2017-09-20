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30 детей погибли при обрушении школы в Мексике - СМИ

20 сентября 2017, 11:38

Ранее сообщалось о 22 погибших.

Не менее 30 детей погибли во вторник в результате обрушения школы при землетрясении в столице Мексики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Excelsior.

Спасатели обнаружили тела 30 детей, еще 11 найдены живыми. Ранее сообщалось о 22 погибших.

На месте продолжают работать военные, сотрудники гражданской обороны и волонтеры.

Согласно данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу Мехико. Очаг залегал на глубине 57 км.

Национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте ранее сообщал о 149 погибших в результате землетрясения, в том числе 49 в столице.

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