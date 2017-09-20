Перспективы стандартизации в Казахстане рассказали на брифинге

Сегодня на площадке медиа-центра МИР РК, состоялся брифинг на тему: «Стандартизация в Казахстане: текущее состояние и перспективы» с участием Генерального директора РГП «КазИнСт» Хайрата Карибжанова.

По словам главы «КазИнСт», в рамках Концепции по вхождению нашей страны в число 30-ти самых развитых государств мира особая роль уделена вопросам повышения международной конкурентоспособности отечественных поставщиков посредством совершенствования технических стандартов. Принятые программные документы ставят задачи по развитию экспорта, привлечению инвестиций, модернизации отраслей и цифровизации экономики.

В ходе брифинга было подчеркнуто, что по количеству ныне действующих стандартов (31 тыс.) Казахстан приблизился к уровню развитых стран, в которых в среднем порядка 30 - 35 тысяч стандартов. Что касается будущего стандартизации, для достижения поставленных целей стоит задача по принятию и реализации Закона «О стандартизации». Важность создания площадки, которая бы объединила все заинтересованные лица и профессионально занималась вопросом дальнейшего становления и развития стандартизации - подчеркнул докладчик и подробно рассказал о законопроекте, который содержит следующие основные концепты:

- выведение стандартизации в отдельную сферу государственного регулирования;

- законодательное закрепление национальной системы стандартизации;

- определение Национального органа по стандартизации, как профессионального оператора, который должен скоординировать все процессы по стандартизации;

- усиление роли технических комитетов по стандартизации, объединяющих специалистов всех заинтересованных сторон по отраслям.

Также в ходе брифинга, даны разъяснения о востребованности стандартов среди населения и представителей бизнес-сообщества.

Х. Карибжанов рассказал о работе Единого фонда нормативных технических документов, а также онлайн-ресурсе Интернет-магазина, где каждый заинтересованный может получить быстрый и простой доступ к любому техническому документу из «Единого окна».

Не остались в стороне и вопросы интеграции в международное экономическое сообщество. В структуре Института создан Информационный центр по техническим барьерам в торговле. Он обеспечивает отечественных экспортеров информацией о проектах технических регламентов и стандартов стран-членов ВТО. У бизнеса страны есть возможность рассматривать данные документы и направлять свои замечания. Задача же Института - довести данные замечания в страны-члены ВТО и отстаивать их на площадке Комитета ВТО по техбарьерам в торговле. Это направлено на снятие техбарьеров при экспорте.