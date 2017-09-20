О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе-августе 2017 года

Объем розничной торговли в январе-августе 2017 года составил 5480,3 млрд. тенге или на 6,3% больше, чем в соответствующем периоде 2016г.

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-августе 2017 года приходится на г. Алматы (28,3%), г. Астану (12,2%), Восточно-Казахстанскую (9,4%) и Карагандинскую (9,1%) области.