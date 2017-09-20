О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе-августе 2017 года
Объем розничной торговли в январе-августе 2017 года составил 5480,3 млрд. тенге или на 6,3% больше, чем в соответствующем периоде 2016г.
Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-августе 2017 года приходится на г. Алматы (28,3%), г. Астану (12,2%), Восточно-Казахстанскую (9,4%) и Карагандинскую (9,1%) области.
20 сентября 2017, 11:34
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878961-960f056099162a8c3bb95a98d9dc5c09
Акции
Комментарии
Сообщить об ошибке
4878961-960f056099162a8c3bb95a98d9dc5c09
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com