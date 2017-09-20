Рептилоиды неправильно собрали: джинсы Цукерберга рассмешили пользователей соцсетей

Странные штаны Цукерберга разбудили фантазию пользователей сети,

Микроблогер Mr Patriarch™ обратил внимание на странные джинсы, в которых ходит по городу основатель Facebook Марк Цукерберг. Штаны создают эффект будто колени миллиардера гнутся в обе стороны. Пользователь считает, что это еще доказывает то, что Цукерберг — рептилоид.

Версию Mr Patriarch™ поддержали тысячи пользователей. Запись разлетелась по соцсети менее чем за сутки.





Микроблогеры поделились догадками насчет происхождения Цукерберга и состояния его здоровья. Кое-кто решил, что у него аномалия суставов, связанная с потреблением сои. Звучали и другие версии, например, о том, что Цукерберг — инопланетный засланец, посланный на землю, чтобы управлять ей.



