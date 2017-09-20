Повторные конкурсы о продаже АО «ВК РЭК» и АО «Мангистауская РЭК» признаны состоявшимися

Открытые двух этапные конкурсы по продаже распределительных электросетевых компаний состоялись в июле т.г.

Акционерное общество "Самрук-Энерго" подвело итоги открытых двухэтапных конкурсов по продаже 100% акций АО "Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания", в составе которого находится ТОО "Шыгысэнерготрейд", и 78,64% акций АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания".





- Ценовые предложения участников конкурса, представляющих отечественный бизнес, превышали начальную объявленную стоимость в среднем на 10% ", – сообщил управляющий директор по экономике и финансам АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов.









Стороны приступят к оформлению сделки после получения корпоративных одобрений и согласований государственных органов. Открытые двух этапные конкурсы по продаже распределительных электросетевых компаний состоялись в июле т.г.





Параллельно АО «Самрук-Энерго» проводятся процедуры по закрытию сделки по продаже 100% акций АО «Актобе ТЭЦ», которую планируется завершить до конца текущего года.





АО «ВК РЭК» - одно из самых крупных региональных энергопередающих предприятий Казахстана. Протяженность сетей - свыше 34,5 тысяч км. Площадь обслуживаемой территории – 283 тысячи кв. км, количество абонентов - около 500 тысяч.









АО «МРЭК» является крупнейшим субъектом естественной монополии по передаче и распределению электрической энергии в Мангистауской области. На балансе предприятия более 6 тысяч км. линий электропередач и 57 подстанций суммарной мощностью 1974,5 МВА. Доля АО «МРЭК» на рынке передачи и распределения электроэнергии Мангистауской области составляет 100%, кроме г. Актау. Основные потребители - предприятия нефтегазовой отрасли.



