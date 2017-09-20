Доклад Министра финансов РК Султанова Б.Т. на заседании Правительства РК по вопросу «Об итогах исполнения республиканского бюджета за 8 месяцев 2017 года»

(г. Астана, 19 сентября 2017 года)

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Уважаемые члены Правительства!

Исполнение бюджета за 8 месяцев т.г. обеспечивалось в условиях роста экономики.

Положительные результаты развития отраслей экономики доложенные Министерством национальной экономики заметно отразились на исполнении доходной части государственного бюджета.

Позитивный тренд наблюдается как по выполнению текущего плана, так и по темпу роста к аналогичному периоду прошлого года.

Например, доходы государственного бюджета в сравнении с прошлым годом увеличились на 366,9 млрд.тенге или 108,9%. Из них 172,2 млрд.тенге с темпом роста 105,9% пришлось на республиканский бюджет, а 195,2 млрд.тенге или 115,8% - по местным бюджетам.

Этот фактор вкупе с использованием дополнительных источников поддержки финансового сектора и пересмотра трансфертов общего характера привели к росту расходов государственного бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 3 трлн.тенге, или на 47,6%.

За 8 месяцев т.г. от годового объема расходов освоено 69% по государственному бюджету. Это выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7 процентных пунктов.

Теперь более подробно доложу по каждому направлению.

ДОХОДЫ

За 8 месяцев т.г. в государственный бюджет (без учета трансфертов) обеспечено поступление доходов в размере 4 512,3 млрд.тенге. Перевыполнение составило 194,5 млрд.тенге или 104,5% к плану на отчетный период.

По республиканскому бюджету текущий план исполнен на 102,2%. Собрано 3 083,4 млрд.тенге (при плане 3 016 млрд.тенге), перевыполнение составило 67,4 млрд.тенге.

В структуре доходной части республиканского бюджета основную долю занимают поступления по НДС - 34,3%; КПН - 31,5%. Вместе с тем, по сравнению с тем же периодом прошлого года доля НДС уменьшилась (в 2016 году 36,8%), за счет увеличения в т.г. сумм возврата по НДС на 153,4 млрд.тенге.

В целом по всем поступлениям по сравнению с прошлым годом наблюдается существенный рост.

При сохранении действующей экономической ситуации на базе текущих темпов роста по итогам 2017 года ожидается перевыполнение доходов республиканского бюджета на сумму 115 млрд.тенге.

Доходы местных бюджетов составили 1 429,7 млрд.тенге. Это 109,8% к плану на отчетный период (сумма перевыполнения 127,8 млрд. тенге).