Доклад Министра финансов РК Султанова Б.Т. на
заседании Правительства РК по вопросу «Об итогах исполнения республиканского
бюджета за 8 месяцев 2017 года»
(г. Астана, 19 сентября 2017 года)
Уважаемый Бакытжан Абдирович!
Уважаемые члены Правительства!
Исполнение бюджета за 8 месяцев т.г. обеспечивалось в условиях роста экономики.
Положительные результаты развития отраслей экономики доложенные Министерством национальной экономики заметно отразились на исполнении доходной части государственного бюджета.
Позитивный тренд наблюдается как по выполнению текущего плана, так и по темпу роста к аналогичному периоду прошлого года.
Например, доходы государственного бюджета в сравнении с прошлым годом увеличились на 366,9 млрд.тенге или 108,9%. Из них 172,2 млрд.тенге с темпом роста 105,9% пришлось на республиканский бюджет, а 195,2 млрд.тенге или 115,8% - по местным бюджетам.
Этот фактор вкупе с использованием дополнительных источников поддержки финансового сектора и пересмотра трансфертов общего характера привели к росту расходов государственного бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 3 трлн.тенге, или на 47,6%.
За 8 месяцев т.г. от годового объема расходов освоено 69% по государственному бюджету. Это выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7 процентных пунктов.
Теперь более подробно доложу по каждому направлению.
ДОХОДЫ
За 8 месяцев т.г. в государственный бюджет (без учета трансфертов) обеспечено поступление доходов в размере 4 512,3 млрд.тенге. Перевыполнение составило 194,5 млрд.тенге или 104,5% к плану на отчетный период.
По республиканскому бюджету текущий план исполнен на 102,2%. Собрано 3 083,4 млрд.тенге (при плане 3 016 млрд.тенге), перевыполнение составило 67,4 млрд.тенге.
В структуре доходной части республиканского бюджета основную долю занимают поступления по НДС - 34,3%; КПН - 31,5%. Вместе с тем, по сравнению с тем же периодом прошлого года доля НДС уменьшилась (в 2016 году 36,8%), за счет увеличения в т.г. сумм возврата по НДС на 153,4 млрд.тенге.
В целом по всем поступлениям по сравнению с прошлым годом наблюдается существенный рост.
При сохранении действующей экономической ситуации на базе текущих темпов роста по итогам 2017 года ожидается перевыполнение доходов республиканского бюджета на сумму 115 млрд.тенге.
Доходы местных бюджетов составили 1 429,7 млрд.тенге. Это 109,8% к плану на отчетный период (сумма перевыполнения 127,8 млрд. тенге).
Основное перевыполнение плана наблюдается по налоговым поступлениям на 80,6 млрд.тенге, в том числе: по ИПН - 18,6 млрд.тенге (104% - к отчетному плану, 108,2% - к аналогичному периоду 2016 года), социальному налогу - 11,1 млрд.тенге (соответственно 103% и 109,9%), акцизам - 7,6 млрд.тенге (107,5% и 138,9%) и поступлениям за использование природных ресурсов - 11,3 млрд.тенге (120,2% и 119,3%).
План по доходам перевыполнен по всем регионам, за исключением г.Астана - неисполнено на 6,8 млрд.тенге и Мангистауской области на 2,4 млрд.тенге.
РАСХОДЫ
Расходы государственного бюджета составили 9 021,7 млрд.тенге или 97,7 % к плану на отчетный период.
За 8 месяцев т.г. расходы республиканского бюджета освоены на 7 982,6 млрд.тенге или 98,6% к плану на отчетный период.
Несмотря на хорошие темпы освоения по сравнению с прошлым годом по состоянию на 1 сентября не исполнено 114,8 млрд.тенге. Из которых 13,2 млрд.тенге - это экономия бюджетных средств. 101,6 млрд.тенге - неосвоено.
Наибольший рост неосвоения допущен следующими министерствами:
здравоохранения - 20,3 млрд.тенге;
культуры - 9,3 млрд.тенге;
внутренних дел - 9,3 млрд.тенге;
обороны - 7,9 млрд.тенге;
сельского хозяйства - 6,5 млрд.тенге;
образования и науки - 6,4 млрд.тенге;
Комитетом национальной безопасности - 10,6 млрд.тенге.
Основными причинами неосвоения являются:
Первое. Нерасторопность администраторов бюджетных программ. Так, по итогам 8 месяцев т.г. 16,6 млрд.тенге неосвоено из-за несостоявшихся конкурсов, их длительного и несвоевременного проведения, переноса сроков проведения; 6,9 млрд.тенге из-за несвоевременного принятия нормативно-правовых актов.
Второе. Слабое администрирование и недостаточный контроль со стороны администраторов бюджетных программ за работой подрядчиков. Сумма неосвоения по причине несвоевременного предоставления актов выполненных работ, счетов фактур подрядчиками - 29,1 млрд.тенге; невыполненных договорных обязательств поставщиками - 17,9 млрд.тенге; отставание от графика производства работ - 14,2 млрд.тенге;.
Министерством финансов на еженедельной основе проводятся видеоконференции в селекторном режиме с министерствами и акиматами, ежедневно проводится онлайн-мониторинг исполнения средств республиканского бюджета.
По результатам обсуждений министерствами предложено сократить и перераспределить при уточнении республиканского бюджета на 2017 год порядка 280 млрд.тенге. В том числе нераспределенный остаток резерва Правительства в сумме 60 млрд.тенге; нераспределенный остаток по софинансированию проектов с МФО (МНЭ) - 16,2 млрд.тенге; курсовая разница по обслуживанию правительственного долга - 7 млрд.тенге.
Расходы местных бюджетов исполнены в сумме
3 023 млрд.тенге, или 96,7% к плану на отчетный период.
Наибольшие суммы неисполнения плана сложились по следующим регионам: г. Астана - 29,4 млрд.тенге, г.Алматы - 13,5 млрд.тенге, по Акмолинской - 8,0 млрд.тенге, ВКО - 7,0 млрд.тенге, СКО - 6,4 млрд.тенге.
Кассовая наличность на счетах местных бюджетов составила 390,4 млрд.тенге и выросла в 2,9 раза в сравнении с началом года (135,1 млрд.тенге). Рост произошел во всех регионах. Однако это временное перевыполнение, поскольку часть доходов поступило с опережением плана.
Наиболее крупные остатки образованы в: г.Алматы - 79 млрд.тенге, Атырауской - 43 млрд.тенге, Карагандинской - 38 млрд.тенге, г. Астана - 35 млрд.тенге.
Из республиканского бюджета в т.г. регионам выделяются 1 085,4 млрд.тенге, в том числе целевые трансферты - 998,4 млрд.тенге и кредиты 89,1 млрд.тенге.
В отчетном периоде местным бюджетам перечислено 667,4 млрд.тенге. На местном уровне освоено 624,0 млрд.тенге, или 93,5% к плану на отчетный период.
Неисполнение плана на местном уровне составило 43,3 млрд.тенге, из них 2,8 млрд.тенге - экономия бюджетных средств. Не освоено регионами 40,6 млрд.тенге.
Причинами неисполнения по объяснению местных исполнительных органов явились: отставание от графика работ, позднее проведение конкурсных процедур и судебные разбирательства, корректировка документов на строительство (ТЭО, ПСД и ФЭО) и отсутствие заявок на возмещение по сельскохозяйственным субсидиям.
Наибольшее неосвоение сложилось по: г.Астане - 19 млрд.тенге, г. Алматы - 4 млрд.тенге, Акмолинской - 3,6 млрд.тенге, Кызылординской - 2,0 млрд.тенге.
Регионами также предложено сократить и перераспределить при уточнении республиканского бюджета на 2017 год выделенные целевые трансферты в объеме 67,9 млрд.тенге.
Отдельно хочу доложить по госпрограмме «Нұрлы жол». За 8 месяцев т.г. освоено 272,7 млрд.тенге или 99,9% к плану за отчетный период.
Выделенные местным бюджетам средства на реализацию Госпрограммы освоены на 88,9 млрд.тенге или 96,3% к плану на отчетный период. Из выделенных средств неисполнено 3,4 млрд.тенге, из них 0,2 млрд.тенге - экономия бюджетных средств. Не освоено - 3,1 млрд.тенге.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ И ЗАКУПКИ
Камеральным контролем охвачено почти 436 тысяч процедур на общую сумму 6,7 трлн.тенге. Установлены нарушения законодательства по более чем 27 тысячам процедурам на общую сумму 564 млрд.тенге, или 6% от всех охваченных контролем процедур.
Большая часть нарушений выявляется и пресекается на начальных этапах госзакупок, что не влияет на сроки госзакупок.
В то же время, по жалобам потенциальных поставщиков отменены итоги 2 347 госзакупок, или всего 0,5 % от всех проверенных.
Основная причина отмен - это непредставление право участникам на приведение в соответствия заявки во время предварительного допуска (п.4 ст27 Закона РК о ГЗ).
Вместе с тем, организаторы зачастую сами затягивают сроки процедур госзакупок, к примеру, из 10 школ, озвученных на последнем заседании Правительства, на строительство которых не освоены бюджетные средства по 5 школам, заявки Конкурсной комиссией рассматривались 31-40 дней вместо 10 дней (предусмотренных законодательством).
Таким образом, причиной не освоения служит недостаточная квалификация и нерасторопность организаторов.
ПО УПРАВЛЕНИЮ С ГОСАКТИВАМИ
В 2017 году подлежит реализации всего 487 объектов.
За 8 месяцев т.г. продано 94 объекта Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы на сумму 18 млрд.тенге.
111 объектов находятся на стадии реорганизации и ликвидации.
До конца года остается реализовать 282 объекта, из них 118 объектов уже выставлены на торги. По 164 объектам проводится предпродажная подготовка, в том числе 95 объектов находятся на оценке.
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Уважаемые коллеги!
Первостепенной задачей Министерства финансов в предстоящем периоде является своевременное и эффективное исполнение бюджета. Для этого необходимо слаженное действие как администраторов бюджетных программ, так и местных исполнительных органов. По обеспечению финансирования всех принятых обязательств проблем не имеется. Для этого мы будем ежедневно отслеживать поступление доходов, исполнение расходов бюджета.
Благодарю за внимание!
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