Нефть дорожает в ожидании статистики по запасам в США

Мировые цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о ее запасах в США за неделю, инвесторы ожидают тех же данных от министерства энергетики страны -свидетельствуют данные торгов

По состоянию на 08.29 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,29%, до 55,30 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,60%, до 50,20 доллара за баррель.





По данным API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 сентября, выросли на 1,4 миллиона баррелей, до 470 миллионов баррелей. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 422 тысячи баррелей.





Позднее в среду будут опубликованы данные минэнерго США о запасах нефти в стране за неделю. По прогнозам аналитиков, запасы увеличились на 2,925 миллиона баррелей, или на 0,62% — до 471,125 миллиона баррелей.





Инвесторы также продолжают отыгрывать слова министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби, который заявил, что Ирак и некоторые другие нефтедобывающие страны считают, что необходимо сократить добычу в рамках соглашения ОПЕК+ еще примерно на 1%. По словам аль-Лаиби, сокращения добычи странами ОПЕК идут хорошо, страны вне ОПЕК выполняют условия соглашения в меньшей мере, но это согласуется с ожиданиями.





ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.





фото: Nnm.me







