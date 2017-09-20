Асет Исекешев озвучил реальную цифру жителей Астаны

К 2020 году планируется привлечь в столицу Казахстана порядка миллиона туристов-иностранцев.

Более миллиона человек проживают в столице Казахстана на постоянной основе, свыше одиннадцати тысяч из них – иностранцы. Об этом сообщил на сессии маслихата шестого созыва аким Астаны Асет Исекешев.





"Та модель регистрации, которая была правительством утверждена, позволила нам увидеть реальные цифры. На сегодняшний день у нас зарегистрирован 1 010 000 тысяч человек, временно зарегистрированы – 205 тысяч граждан, проживают на постоянной основе 11 тысяч 796 иностранцев", — сказал Асет Исекешев.





Более семи тысяч проживающих в городе иностранцев прибыли в Казахстан из дальнего зарубежья, остальные – из стран содружества независимых государств.





Примечательно, что к 2020 году в столицу запланировано привлечь порядка миллиона иностранных туристов. При этом в 2016 году количество иностранцев, посетивших столицу в качестве туристов, составило около 300 тысяч.





Аким Астаны заявил, что темпы миграции населения и высокий уровень урбанизации являются актуальными вопросами для столицы.







