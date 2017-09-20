К.Мами рассказал, как расширят полномочия следственных судей

Речь, прежде всего, идет о законодательном закреплении полномочий суда по санкционированию негласных следственных действий

Председатель Верховного Суда РК Кайрат Мами рассказал о том, как расширят полномочия следственных судей, сообщает Zakon.kz. Об этом он сообщил на заседании круглого стола в Алматы, посвященном реформированию уголовного процесса.





«Большой блок в разрабатываемом законопроекте посвящен кардинальному расширению полномочий следственных судей в досудебном производстве. Наработанный опыт правоприменения позволяет нам с учетом международных стандартов и далее усовершенствовать институт судебного контроля», - сказал К.Мами.





Как он пояснил, речь, прежде всего, идет о законодательном закреплении полномочий суда по санкционированию негласных следственных действий, что отражает понимание необходимости реальной защиты конституционных прав и свобод граждан в уголовном процессе.





Из постсоветских стран такой порядок давно практикуется в России, Украине, Молдове, Латвии и Эстонии.





«В контексте соблюдения прав человека сокращается до 48 часов срок задержания лица без санкции суда. Это существенный шаг в приближении к международным стандартам в этой сфере, - отметил председатель ВС. - Верховным Судом предложена и поддержана межведомственной рабочей группой такая новая форма рационализации судопроизводства, как введение приказного производства по уголовным проступкам».





По его словам, как показал опыт Эстонии, Германии и ряда других стран, в таком упрощенном судопроизводстве рассматривается основная масса дел, что положительно сказывается в целом на процессуальной экономии.



