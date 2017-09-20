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К.Мами рассказал, как расширят полномочия следственных судей

20 сентября 2017, 12:36

Речь, прежде всего, идет о законодательном закреплении полномочий суда по санкционированию негласных следственных действий

Председатель Верховного Суда РК Кайрат Мами рассказал о том, как расширят полномочия следственных судей, сообщает Zakon.kz. Об этом он сообщил на заседании круглого стола в Алматы, посвященном реформированию уголовного процесса.

«Большой блок в разрабатываемом законопроекте посвящен кардинальному расширению полномочий следственных судей в досудебном производстве. Наработанный опыт правоприменения позволяет нам с учетом международных стандартов и далее усовершенствовать институт судебного контроля», - сказал К.Мами.

Как он пояснил, речь, прежде всего, идет о законодательном закреплении полномочий суда по санкционированию негласных следственных действий, что отражает понимание необходимости реальной защиты конституционных прав и свобод граждан в уголовном процессе.

Из постсоветских стран такой порядок давно практикуется в России, Украине, Молдове, Латвии и Эстонии.

«В контексте соблюдения прав человека сокращается до 48 часов срок задержания лица без санкции суда. Это существенный шаг в приближении к международным стандартам в этой сфере, - отметил председатель ВС. - Верховным Судом предложена и поддержана межведомственной рабочей группой такая новая форма рационализации судопроизводства, как введение приказного производства по уголовным проступкам».

По его словам, как показал опыт Эстонии, Германии и ряда других стран, в таком упрощенном судопроизводстве рассматривается основная масса дел, что положительно сказывается в целом на процессуальной экономии.


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