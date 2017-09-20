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Божко: Я не говорил, что нужно запретить въезд молодежи в города

20 сентября 2017, 12:36

Имелось ввиду то, что нужно перераспределять часть денег госпрограммы «Нурлы жер» на создание жилищных условий для молодежи на селе.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК вице-спикер Палаты Владимир Божко прокомментировал свое ранее данное высказывание о том, что молодежи необходимо запретить въезд в города, передает корреспондент Zakon.kz.

«Про запрет - это вообще цирк с конями. Я не говорил, что нужно запретить въезд молодежи в города. Я сказал, что нужно создать условия, при которых нужно не подталкивать молодых людей ребят из села выезжать в города. Решить культурные вопросы, дать хорошо оплачиваемую работу, сделать инфраструктуру хорошую. Никто из «Родины» Сауэра не уезжает, потому что у него все это решено и так это должно быть везде», - сказал он.

Вместе с тем, вице-спикер высказался по поводу оскорблений, которые посыпались после этого в его адрес.

«У меня большое подозрение, что кое-кто дошел до прямых хамских оскорблений, обвинив в шовинизме, в притеснении наших сельхоз тружеников. У меня большое подозрение, что эти люди хотят подать в суд, чтобы зарабатывать себе дешевую популярность. Не буду принципиально подавать в суд, я знаю этот метод», - указал В. Божко.

При этом замглавы руководителя Мажилиса отметил, что этот тезис должны понимать как необходимость «менять условия на селе».

«Он прозвучал с одной стороны, чтобы мы перераспределили госпрограммы «Нурлы жер» часть денег на создание жилищных условий на селе. Это прозвучало», - уточнил он.

«Сейчас рассматриваем закон об информации, я думаю, что все-таки наступает пора, при которой надо соответствующим образом не допускать отдельным хамоватым гражданам, используя столь широкую аудиторию, которая есть в Интернете, вести себя абсолютно безобразно», - добавил вице-спикер.

В заключение он пояснил, что «временами обидно, что какой-то малоприличный гражданин или конспиративный пользователь начинает хамить».

«И не только чисто человечески оскорблять себя своими действиями. Я все читаю. Вы можете иметь доступ ко всем нашим заседаниям», - напомнил В. Божко журналистам.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: Sputnik / Болат Шайхинов.

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