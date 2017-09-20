Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Что известно о казахстанце, погибшем в горах Канады

20 сентября 2017, 12:39

Сейчас предпринимаются меры по организации транспортировки тела Метхата Абенова на Родину.

Как стало известно, 27-летний казахстанец пропал в горах недалеко от Ванкувера во время похода к озеру Айсберг. 17 сентября его тело нашли в расщелине - молодой человек сорвался со скалы. Сейчас друзья, близкие и просто неравнодушные люди принимают участие в сборе средств на транcпортировку погибшего молодого человека на Родину, передает Zakon.kz.

27-летний Метхат Абенов учился и работал в Канаде. Он самостоятельно получил университетский грант на обучение в UBC, работал в компании SNC Lavalin. Как пишут друзья Метхата, он был ценным сотрудником, добрым, позитивным человеком и отзывчивым другом.

Сейчас МИД РК принимает активное участие в организации доставки тела Метхата Абенова в Казахстан. Помимо этого общественностью организован сбор средств для транспортировки, так как страховка не покрывает расходы, связанные с этим.




MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...