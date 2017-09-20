Что известно о казахстанце, погибшем в горах Канады
20 сентября 2017, 12:39
Сейчас предпринимаются меры по организации транспортировки тела Метхата Абенова на Родину.
Как стало известно, 27-летний казахстанец пропал в горах недалеко от Ванкувера во время похода к озеру Айсберг. 17 сентября его тело нашли в расщелине - молодой человек сорвался со скалы. Сейчас друзья, близкие и просто неравнодушные люди принимают участие в сборе средств на транcпортировку погибшего молодого человека на Родину, передает Zakon.kz.
27-летний Метхат Абенов учился и работал в Канаде. Он самостоятельно получил университетский грант на обучение в UBC, работал в компании SNC Lavalin. Как пишут друзья Метхата, он был ценным сотрудником, добрым, позитивным человеком и отзывчивым другом.
Сейчас МИД РК принимает активное участие в организации доставки тела Метхата Абенова в Казахстан. Помимо этого общественностью организован сбор средств для транспортировки, так как страховка не покрывает расходы, связанные с этим.
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