Важность состязательности уголовного процесса отметил председатель Верховного суда РК

В рамках работы над законопроектом были взяты на вооружение достоинства зарубежных моделей и в части повышения состязательности уголовного процесса.

В Казахстане ведется работа над законопроектом, в частности, предусматривающем состязательность уголовного процесса, сообщает Zakon.kz. Об этом председатель Верховного суда РК Кайрат Мами рассказал на заседании круглого стола в Алматы, посвященном реформированию уголовного процесса.





«В рамках работы над законопроектом были взяты на вооружение также достоинства зарубежных моделей и в части повышения состязательности уголовного процесса. В настоящее время ведется работа над формулировками норм УПК, включающих в себя процедуру раскрытия и обмена доказательствами между сторонами обвинения и защиты», - рассказал он.





По мнению К.Мами, это приведет к активизации участия органов уголовного преследования и защиты в установлении истины по делу.





Он также отметил, что в процессе разрабатываемого законопроекта в республике происходит всестороннее и профессиональное обсуждение с представителями заинтересованных государственных органов, научных кругов, международных и неправительственных организаций, зарубежных экспертов, что позитивно влияет на качество и успешность реформ.





«Отрадно отметить, что они (обсуждения – ред.) проходили с участием уже известных для нас зарубежных экспертов. Это, прежде всего, наши коллеги из Германии г-н Мюллер и г-н Новроузиан», - сказал К.Мами.



