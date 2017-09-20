Рухани жаңғыру: в газете «Семей таңы» опубликована первая статья на латинице

В Восточно-Казахстанской области в газете «Семей таңы» вышла в свет статья «SEMEJ TANGY» GAZETI UEZHIN LATYN AELIPBI ZHAT EMES» («Для газеты «Семей таңы» латинский алфавит не чужой») на предложенном варианте латинского алфавита.





Для одного из старейших изданий - газеты «Семей таңы», которая в мае этого года отметила столетний юбилей, латинская графика – не новшество. С 1917 по 1930 годы, выходя под названием «Сарыарқа», а затем «Қазақ тілі», с 1930 по 1935 «Жаңа ауыл», «Қызыл дала», «Социалды Шығыс» печатались на латинской графике. Поэтому переход на латиницу – это возвращение к истокам. В последнее время эта тема бурно обсуждается, мнения разделились, появились утверждения о трудностях перехода к латинскому алфавиту.





- Поддержав инициативу Елбасы, была подготовлена статья, вышедшая в печати на латинской графике, на подготовку которой ушло не более часа, - говорит автор приведенной ниже статьи « SEMEJ TANGY» GAZETI UEZHIN LATYN AELIPBI ZHAT EMES», депутат Восточно-Казахстанского областного маслихата Риза Молдашева.





Сейчас сложились благоприятные социальные и экономические условия для перевода казахской графики на латиницу. Перевод казахского алфавита с кириллицы на латиницу в итоге еще больше сплотит нацию, приблизит нас к достижениям научно-технического прогресса и приведет к дальнейшей интеграции Казахстана в современные мировые коммуникационные процессы.





Пример тому - газета «Семей таны», с 1928 по 1935 годы, нося названия «Qyzyl dala», «Zhanga aul», «Socialdy shygys», выходили на латинской графике. И сегодня газета «Semej tangy» возвращается к своим историческим корням.





Напомним, в течение нескольких столетий и до августа 1929 года на территории Казахстана широко использовалась арабская графика. Затем был введен латинизированный «единый тюркский алфавит». В 1940 году было принято решение о переходе на кириллицу.







