Создана эффективная вакцина от кариеса
20 сентября 2017, 13:10
Ранее американские и австралийские ученые показали, что причиной возникновения кариеса является не генетическая предрасположенность, а нездоровый образ жизни и неправильный уход за полостью рта.
Китайские исследователи из Уханьского университета разработали вакцину, предотвращающую разрушение зубов у людей. Статья опубликована в журнале Scientific Reports. Об этом сообщает портал Indiatimes.
Результаты экспериментов с крысами показали, что гибридный белок KF-rPAc, состоящий из двух частей, способствует профилактике и лечению кариеса. KF был выделен из кишечной палочки Escherichia coli, а rPAc — из бактерий Streptococcus mutans, которые живут в полости рта человека и могут вызывать разрушение зубов. Первый компонент усиливает иммунный ответ, который направлен против rPAc, находящегося на поверхности мембраны микроорганизмов.
В будущем исследователи планируют начать клинические испытания вакцины с участием людей.
Ранее американские и австралийские ученые показали, что причиной возникновения кариеса является не генетическая предрасположенность, а нездоровый образ жизни и неправильный уход за полостью рта.
Фото: chromorange / Globallookpress.com
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