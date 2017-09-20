Грабители банка в Алматы рассказали, что толкнуло их на преступление

В Алматы продолжается суд над обвиняемыми в ограблении "Альфа банка". Подсудимые рассказали, что на преступление их толкнуло наличие кредитов, передает передает Sputnik Казахстан





Ограбление банка произошло 27 июня. По версии следствия, один из подозреваемых проник в хранилище банка и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме 65 миллионов 300 тысяч тенге.





Уголовное дело в отношении Максима Бескишкина и Ивана Жукова, обвиняемых по части 4 статьи 192 (Разбой) УК РК, рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.





Действующий на момент ограбления сотрудник банка Максим Бескишкин на суде рассказал, что испытывал финансовые проблемы и из-за этого решил пойти на преступление.





"В 2012 году я взял кредит под залог дома, получилось так, что меня "кинули". Этот кредит я не мог платить, потому что ежемесячный платеж составлял 120 тысяч тенге, зарплата у меня в банке была 200 тысяч, при этом при всем у меня в "Альфа банке" был кредит, ежемесячный платеж составлял 80 тысяч тенге, то есть зарплата вся уходила на кредит. Я не мог ни семье дать ничего, ни детям. По залоговому кредиту 5 миллионов, по беззалоговому — 2 миллиона. Вся зарплата уходила на кредит", — объяснил свои мотивы подсудимый.





Он сказал, что идея ограбить банк к ним пришла вместе с другим фигурантом — Жуковым, когда они сидели в машине, обсуждая свое финансовое положение, подчеркнув, что применять насилие против сотрудников банка они не собирались.





В свою очередь, подсудимый Иван Жуков, в прошлом также сотрудник "Альфа банка", рассказал, что имеет кредит в этом же банке, по которому не платит с 2015 года.





На судебном процессе оба подсудимых полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.





В банк было возвращено 65 миллионов 310 тысяч тенге, однако, по словам представителей банка, не хватает еще 300 тысяч тенге, которые согласились вернуть родственники подсудимых. Для этого суд предоставил им время до следующего заседания.



