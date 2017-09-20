Renault, Nissan и Mitsubishi рассказали о будущем

Бренды Renault, Nissan и Mitsubishi Motors обнародовали шестилетний стратегический план «Альянс 2022». В документе изложены основные цели, которых группа компаний хочет достичь к 2022 году.





Главный акцент сделан на расширение использования общих платформ, силовых агрегатов и новых технологий. Так, если сейчас на одинаковых шасси построено около одной трети всех моделей (платформа CMF), то через шесть лет этот показатель должен вырасти до трех четвертей. Конкретно речь идет о четырех архитектурах, на которых будут выпускаться свыше 9 миллионов авто в год.





Особое внимание в плане уделяется электромобилям, роботизированным и подключаемым авто, а также сервисам новой мобильности. К концу все того же шестилетнего срока альянс пообещал выпустить 12 соплатформенных электрокаров и 40 частично либо полностью автономных моделей и стать оператором роботизированных транспортных средств совместного использования (каршеринг).





В 2020 году бренды альянса представят новое семейство электромоторов и батарей. Новые соплатформенные электромобили будут иметь запас хода свыше 600 км и получат быструю зарядку (230 км за 15 минут). Для производства подключаемых гибридов классов C и D все три компании будут использовать технологии Mitsubishi. Постепенно повышая уровень автономности, партнеры к 2022 году представят полностью роботизированные машины, не нуждающиеся во вмешательстве человека в процесс управления ни в каких ситуациях. Параллельно будут разрабатываться общие бортовая информационно-развлекательная система и бортовая система подключения, а также «облачная» система, предназначенная для управления всеми интерфейсами connected cars.





Практический смысл новой стратегии сформулировал председатель и гендиректор альянса Карлос Гон: к 2022 году так называемая синергия (выгода/экономия за счет совместной работы) должна вырасти вдвое – до 10 миллиардов евро в год; совокупные продажи – превысить 14 миллионов машин, а доходы – достигнуть 240 миллиардов долларов в год. Одновременно с публикацией этого документа альянс представил свой новый логотип и запустил новый сайт.



