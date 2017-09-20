Вопросы, возникающие при рассмотрении споров о признании сделки недействительной между супругами (бывшими супругами)

Абилмажинова Аида Аскаровна,

Судья Бостандыкского районного суда города Алматы

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В настоящее время, в Бостандыкском районном суде города Алматы преимущественно рассматриваются споры по сделкам, связанным с недвижимым имуществом, приобретенным супругами во время брака.

Так, например, при рассмотрении конкретного гражданского дела по иску гражданина «А» к гражданам «Т» и «Е» о признании сделки купли-продажи недвижимости недействительной, истец ссылается на то, что при заключении договора гражданин «А» не давал своего согласия супругу - гражданину «Е» на заключение сделки по отчуждению совместно нажитого имущества с гражданином «Т», в связи с чем, сделка подлежит признанию недействительной.

Предметом иска является недействительность договора купли-продажи. Основанием иска является отсутствие согласия истца, на распоряжение общим совместным имуществом супругов, со ссылкой на норму 34 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье».

Так, согласно ст.34 Кодекса «О браке (супружестве) и семье», владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается согласие другого супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки. Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Супруг, нотариально удостоверенное согласие которого, на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение трех лет со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.

Из указанной нормы законодательства следует, что сделка может быть признана недействительной только в том случае, если доказано, что

гражданин «Т» знал или должен был знать о несогласии гражданина «А» на совершение сделки с гражданином «Е».

Таким образом, истцом «А» не доказан факт о несогласии отчуждения совместного имущества и о том, что ответчик «Т» знал или должен был знать о таком несогласии истца «А».

При рассмотрении аналогичной категории гражданских дел, у суда не имеется правовых оснований для признания оспариваемого договора купли-продажи по признакам недействительности сделки, предусмотренных нормами ст. 34 КоБ(с)иС.

При подаче исковых заявлений по аналогичной категории дел, истцу необходимо руководствоваться требованиям п.1 ст.72 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, которая гласит, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, использовать средства защиты, утверждать, оспаривать факты, приводить доказательства и возражения против доказательств в установленные судьей сроки, которые соответствуют добросовестному ведению процесса и направлены на содействие производству.