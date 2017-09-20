Назарбаев прошелся по обновленным улицам в Алматы

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с реконструированными улицами Панфилова и Жибек Жолы,





Аким Алматы Бауыржан Байбек показал Президенту стенды, на которых изображен старый вид улицы.





На улице Панфилова был организован пешеходный коридор от улицы Жибек жолы до улицы Кабанбай батыра. По всей улице установлены сухие фонтаны с подсветкой, скамейки, урны, а также детские площадки.





В ходе строительных работ на улице Панфилова было покрыто гранитной плиткой 22 тысячи квадратных метров. Во время реконструкции были демонтированы 350 парковочных мест, а также отремонтированы фасады 11 домов.









Затем процессия проехала на электрокарах в сторону Жибек Жолы. Алматинский Арбат также претерпел большие изменения.





Осенью на всех реконструированных участках посадят взрослые деревья. Была проложена автоматическая система полива зеленых насаждений, установлены новые арычные лотки и многое другое.





