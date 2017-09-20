Келимбетов назвал сроки возврата пенсионных из Азербайджана

Управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов назвал сроки возврата средств ЕНПФ, инвестированных в Международный банк Азербайджана (МБА), передает передает Казинформ





«В течение трех месяцев шли переговоры по реструктуризации задолженности Международного банка Азербайджана перед ЕНПФ. Эти переговоры завершились соглашением о реструктуризации, в рамках которого основная сумма долга 250 млн долларов была сохранена. Была снижена процентная ставка, но зато бумаги международного банка были обменены на еврооблигалии Минфина. То есть это стопроцентно гарантированные бумаги азербайджанской стороны. Бумаги были выпущены на 15 лет, что практически гарантирует возврат и доходность тех инвестиций, которые были сделаны. На самом высоком уровне есть очень четкое подтверждение», - сообщил он сегодня на пресс-конференции в Правительстве.





По его словам, весь процесс завершился к 1 сентября. Технический обмен бумагами уже произошел, и дальнейший контроль - это уже прерогатива Нацбанка РК и ЕНПФ.





«Те деньги, которые были вложены, будут возвращены в полном объеме более сохранно. (...) Если раньше это были 10-летние бумаги, теперь это 15-летние бумаги с момента начала обращения. Прибавьте плюс 15, и они будут возвращаться. Но они постоянно приносят доход. Более того 40 млн долларов уже было выплачено в виде так называемых купленных облигаций. То есть на самом деле ситуация вполне нормальная и поводов для беспокойства больше быть не должно», - резюмировал Кайрат Келимбетов.





Напомним, ЕНПФ инвестировал в МБА 250 млн долларов, но из-за проблем банк не смог исполнить обязательства.





Дамир Байманов.



