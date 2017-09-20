Кыргызстан направил ноту в МИД РК после встречи Назарбаева с кандидатом в президенты КР

20 сентября временный поверенный в делах Республики Казахстан в Кыргызской Республики Р.Карибжанов был вызван в МИД, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД КР.





Казахстанской стороне была вручена нота протеста в связи с прошедшей 19 сентября встречей Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики в Алматы.





"Министерство выражает недоумение в связи с прошедшей встречей Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева с одним из кандидатов в Президенты Кыргызской Республики и выражением поддержки со стороны главы Казахстана данному кандидату в предстоящих выборах. Несмотря на то, что глава дружественного Казахстана заявил, что он не вмешивается во внутренние дела Кыргызстана, его слова явно отражают предпочтение казахстанской стороны относительно будущего Президента Кыргызской Республики. Таким образом, кыргызская сторона расценивает указанные высказывания, а также широкое освещение казахстанской стороной данной встречи как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательства во внутренние дела Кыргызской Республики", - говорится в тексте ноты.





Напомним, в ходе встречи Глава государства отметил необходимость расширения двустороннего сотрудничества и дальнейшего укрепления братских отношений с Кыргызстаном.



