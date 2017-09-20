Переход казахского языка на латиницу поддерживают члены ЗКО коалиции Демократических Сил «Казахстан-2050»

В Уральске прошло заседание коалиции Демократических сил «Казахстан-2050» Западно-Казахстанской области. Оно было посвящено переводу государственного языка на латинскую графику и обсуждении Единого стандарта алфавита.





Открывая встречу, первый заместитель председателя областного филиала партии «Нұр Отан» С.Сулеймен отметил, что в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев указал на ряд конкретных проектов, которые необходимо развернуть в ближайшие годы.





Одна из главных задач программы – поэтапный переход казахской графики на латиницу. История графики казахского языка имеет глубокие корни.





- Программная статья «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» дает исчерпывающие ответы на целый ряд вопросов, которые давно беспокоили казахстанцев относительно «духовных скреп» нашего общества и, самое главное, формирования сути национальной идеи. Богатое наследие казахской литературы будет переведено в электронный формат и конвертировано на латиницу. От перехода на новый алфавит национальная культура и литература только расширят свои горизонты. Поэтому представители казахской интеллигенции должны быть в авангарде этого процесса, - подчеркнул С.Сулеймен.





В заседании Коалиции Демократических сил «Казахстан-2050» приняли также участие руководитель развития языков ЗКО А. Мынбаева, председатели политических партий, профессора и доктора филологических наук университетов области.





В ходе заседания члены Коалиции демократических сил рассмотрели проект Единого стандарта нового алфавита, подготовленный рабочей группой при Национальной комиссии по модернизации общественного сознания и презентованный недавно на парламентских слушаниях, а также приняли Обращение к западноказахстанцам, в котором отражена поддержка новых реформ и призыв к гражданам принять активное участие в обсуждении, разъяснении и принятии нового казахского алфавита на латинской графике.























