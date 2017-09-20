Павлодарская область стала членом Гонконгской Ассоциации Шелкового пути

В городе Сиань Китайской Народной Республики подписали меморандум, согласно которому Павлодар вошел в Гонконгскую Ассоциацию Шелкового пути, передаёт корреспондент pavlodarnews.kz





Документ подписали аким Павлодарской области Булат Бакауов и генеральный директор Ассоциации Раджеш Кумар. Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать с членами Гонконгской Ассоциации Шелкового пути по вопросам бизнеса и коммерции, государственного управления, образования, здравоохранения и спорта, а также истории и науки. В этот же день состоялась встреча павлодарской делегации с представителями более 100 крупных предприятий провинции Шэньси.





- В Китае известна и пользуется большим спросом павлодарская пищевая продукция, - отметил начальник управления коммерции и торговли провинции Шэньси Джао Джуньмин. - И я очень надеюсь, что у нас получится плодотворное сотрудничество в сельском хозяйстве.

В свою очередь аким Павлодарской области заявил, что сотрудничество в рамках Великого Шёлкового пути, который когда-то брал своё начало в городе Чаньань (Сиань), - одно из актуальных направлений казахстанско-китайских отношений.





- Участниками Нового Шелкового Пути мы почувствовали себя сегодня, проехав по высокоскоростной железной дороге на уникальном поезде из города Тайюань в Сиань, - подчеркнул Булат Бакауов. - Как мы знаем, Правительство Китая поддерживает проекты по переработке угля и в основных угледобывающих регионах используются отечественные технологии. Статистика взаимной торговли Павлодарской области с Китаем свидетельствует о стабильном росте товарооборота, который составляет порядка более 500 миллионов долларов в год.

Рабочая поездка Булата Бакауова в Китай рассчитана до конца недели.





Адиль Аскеров





Фото Валерия Бугаева



