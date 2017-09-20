В соответствии с подпунктом 41-27) пункта 1 статьи 14 Закона РК «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», утверждены Правила сертификации и выдачи сертификата поставщика аэронавигационного обслуживания, в также Сертификационные требования, предъявляемые к поставщикам аэронавигационного обслуживания.

Данные Правила определяют порядок:

1) проведения сертификации и выдачи сертификата поставщика аэронавигационного обслуживания;

2) приостановления (отзыва) сертификата поставщика аэронавигационного обслуживания, внесения изменений и (или) дополнений в него;

3) обеспечения безопасности полетов при изменении в функциональных системах организации воздушного движения.

Для прохождения сертификации заявителю необходимо подать в уполномоченный орган заявление на получение сертификата. Затем уполномоченным органом проводится рассмотрение заявления и документов в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления. По итогам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов на соответствие их требованиям уполномоченный орган направляет заявителю решение по заявлению на получение сертификата.

В случае положительного решения уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней после даты вынесения решения создается комиссия по сертификационному обследованию.

Сертификационное обследование осуществляется в отношении области применения и по видам аэронавигационного обслуживания, для которого запрашивается сертификат и охватывает все организационные структуры, процессы и документацию Заявителя, имеющие отношение к заявленным видам (подвидам) аэронавигационного обслуживания.

Исчисление сроков сертификационного обследования определяется в зависимости от количества филиалов Заявителя.

Уполномоченный орган осуществляет сертификационное обследование в течение 5 рабочих дней на соответствие сертификационным требованиям, предъявляемым к поставщикам аэронавигационного обслуживания, с использованием инструктивного материала. По результатам сертификационного обследования комиссией составляется акт сертификационного обследования в двух экземплярах, с указанием фактического состояния организационной структуры, процессов и документации Заявителя, выводов, рекомендаций и заключения о возможности выдачи сертификата. Акт подписывается всеми членами комиссии и направляется заявителю для ознакомления.

С даты направления заявителю акта исчисление срока сертификации приостанавливается до представления заявителем подписанного акта в уполномоченный орган.

В случае указания в акте сертификационного обследования заключения о невозможности выдачи сертификата, уполномоченным органом дополнительно прилагается перечень несоответствий сертификационным требованиям к видам (подвидам) поставщика аэронавигационного обслуживания. Несоответствия сертификационным требованиям, выявленные при сертификационном обследовании, подразделяются на три категории: категория 1, категория 2 и категория 3.

К категории 1 относится несоответствие сертификационным требованиям, не препятствующее осуществлению деятельности и подлежащее его устранению при совершенствовании производства.

К категории 2 относится несоответствие сертификационным требованиям, не препятствующее осуществлению деятельности при условии его устранения в сроки, согласованные с уполномоченным органом в сфере гражданской авиации, или введения ограничений.

К категории 3 относится несоответствие сертификационным требованиям, препятствующее осуществлению деятельности.

Период устранения несоответствий сертификационным требованиям определяется уполномоченным органом, но не превышает двух лет.

Возможность выдачи сертификата на период устранения несоответствий сертификационным требованиям указывается с соответствующим обоснованием в акте сертификационного обследования.

При устранении несоответствий сертификационным требованиям сертификат продлевается на срок, не превышающий пяти лет со дня подписания акта.

Основаниями для отказа в выдаче сертификата являются:

1) выявлены несоответствия;

2) в отношении заявителя имеется решение суда, запрещающее ему оказание данного вида деятельности;

3) установление неполноты или недостоверности документов, представленных заявителем;

4) несоответствие заявителя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарных дней после дня его первого официального опубликования.