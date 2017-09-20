В октябре Mitsubishi представит новый Evolution
20 сентября 2017, 14:56
Mitsubishi e-EVOLUTION – это так называемое кросс-купе, и, судя по заявке на роль флагмана, большое.
На международном автосалоне в Токио, который пройдет с 27 октября по 5 ноября, Mitsubishi Motors представит e-EVOLUTION – концепт-кар, предвосхищающий новую флагманскую модель бренда. На данный момент опубликован единственный тизер, на котором автомобиль показан сзади.
Mitsubishi e-EVOLUTION – это так называемое кросс-купе, и, судя по заявке на роль флагмана, большое. Производитель сообщил, что концепт получил инновационную электрическую силовую установку, фирменный полный привод и передовую технологию искусственного интеллекта, но подробностей пока не раскрыл.
Традиционно Mitsubishi называла именем Evolution спортивные версии седана Lancer, но еще в 2015 году мы слышали, что следующий Evo станет кроссовером, правда, не полностью электрическим, а гибридным. В принципе это уже не первый случай, когда компания отдает название легковой машины модели сегмента SUV: только этой весной был представлен кроссовер Eclipse Cross, позаимствовавший имя у купе Eclipse.
В том, что Mitsubishi хочет сделать свою новую флагманскую модель электрической, тоже нет ничего удивительно: на днях альянс Renault-Nissan-Mitsubishi опубликовал свой шестилетний план, согласно которому до 2022 года три бренда выпустят 12 новых электромобилей, используя общие компоненты.
Текст: Александр Орехов
Фото: Mitsubishi
Via cartimes
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