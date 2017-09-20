Мактааральские крестьяне реализуют первый урожай хлопка по 165 тенге за килограмм

В целом в этом году в Южно-Казахстанской области хлопком засеяно 134,6 тыс. гектаров земли.

Сегодня в Мактааральском районе состоялась церемония открытия традиционного мероприятия «Ақ керуен-2017» по сбору хлопка. На торжественном мероприятии была определена цена белого золота, а пункты приема хлопка начали получать первую продукцию по цене 165 тысяч тенге за одну тонну, передает Пресс-служба акима ЮКО.









В результате использования новой и эффективной схемы рекультивации земель, в Мактааральском районе хлопком засеяли 95 тыс. га. В итоге крестьяне намерены в среднем собрать 21-24 центнера хлопка-сырца с одного гектара. Отметим, что на сегодня в районные пункты приема хлопка доставлено более 15 тыс. тонн белого золота. До завершения уборочной компании хлопкоробы планируют собрать 200 тыс. тонн продукции.









В этом году стоимость хлопка-сырца составляет 165 тенге за один килограмм. Предполагается, что цена хлопка в конкурентной среде возрастет до 200 тенге.









В целом в этом году в Южно-Казахстанской области хлопком засеяно 134,6 тыс. гектаров земли. Это на 25 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. В 2016 году крестьяне собрали в среднем 26,2 центнера с гектара, собрав в общей сложности 286,4 тыс. тонн белого золота. В текущем году, в связи с увеличением объема посевных земель, в регионе планируется собрать более 300 тыс. тонн хлопка.









Стоит отметить, что в ходе информационного тура, организованного Региональной службой коммуникации Южно-Казахстанской области, журналисты ознакомятся с работой ряда хозяйств и производственных объектов, которые получили помощь и расширили свое производство в рамках государственных программ, реализуемых в хлопковом регионе и вносят свой значительный вклад в социально-экономическое развитие района.



