Депутат бьет тревогу из-за низкого качества школьных учебников

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Ирина Смирнова в своем запросе Премьер-Министру просит принять меры по повышению качества казахстанских учебников, передает корреспондент Zakon.kz.

«Качество образования обеспечивается сочетанием множества факторов. Одним из них является качество стандартов, программ, и учебников. На то, чтобы появились качественные учебники государством выделяются из года в год все более существенные средства. Например, в 2015 году около 10 миллиардов тенге, 2016 году 19 миллиардов тенге, 2017 году 27 миллиардов тенге», - сказала она.

По ее словам, Министерство образования и науки каждый год рапортует об огромной работе по усовершенствованию школьных учебников, но на качество учебников, которые продолжают заслуженно критиковать за концептуальные, фактологические, орфографические, стилистические ошибки, содержание, полиграфические исполнение, совсем не здоровье сберегающие вес и размеры - это никак не влияет.

«Вместе с тем, есть ряд причин, которые могут приводить к тем последствием, которые мы видим в школьном учебниковедении. В частности, в стране мало квалифицированных авторов учебников, а такая наука, как учебниковедение, не развита. Нет ее в реестре профессий, получаемых в вузах страны. Так кто же является авторами учебников, которые определены как базовые по предметам? Имеют ли они специальное образование, дающее право работать над написанием учебника?», - задалась вопросами депутат.

Ее волнует также, насколько взаимодействуют авторские коллективы между собой.

«В учебниках по разным предметам допускаются разночтения в событиях, фактах, времени их происхождения. Кроме того, они перенасыщены, зачастую сложно изложены. Или наоборот, в учебнике «Всемирная история» для 9 класса, информация о Великой Отечественной войне уместилась в один параграф. Или, к примеру, нашумевший учебник «Русский язык» для 7 класса, где литературный язык сводится к уровню примитивного бытового общения», - констатировала она.

И. Смирнова напомнила, что через тексты и задания должны проводиться идеи воспитания, высказанные Президентом: «Если не будет сохранен национальный код, национальная культура, не будет никаких преобразований, модернизаций». По ее мнению, предложенный учебник не только не сохраняет национальный код, но и уничтожает его.

«Задание в учебнике не носят воспитательный характер. Имеется ли документ, который определял бы требования к содержанию, структуре, стилю изложения, подбору материала и к качеству учебников? В то же время любой учебник, перед применением на практике должен пройти апробацию, получить положительные оценки экспертов, педагогов, учащихся, родителей. Вызывает сомнение, что учебники, внедренные в 2017 году в 5, 7 классах прошли апробацию? Так ли это?», - указала парламентарий.

В то же время, по ее словам, серьезные нарекания имеются к работе Республиканского научно-практического Центра «Учебник», который не несет ответственности за качество учебников, перекладывая ее на издателей, на МОН РК или на авторов.

«Так все же, какую ответственность за качество издаваемой учебной литературы несет Центр «Учебник»? Если никакой, не стоит ли его оптимизировать? Как формируется экспертное сообщество? Кто является экспертами? Являются ли они квалифицированными, компетентными специалистами в области учебниковедения? Как обеспечивается объективность, беспристрастность и независимость работы экспертов по выбору единственного учебника по тому или иному предмету для учащихся страны от МОН РК и Центра «Учебник». Почему до сих пор этот важнейший вопрос не вынесен на рассмотрение в независимое поле? И очень важный момент», - указала она, добавив, что экспертная деятельность Центра «Учебник» относится к сфере с высокой степенью коррупционных рисков.

В связи с этим, на ее взгляд, необходимо внедрить частую ротацию руководителей этого учреждения.

«Является ли настоятельной необходимостью переиздание всех учебников каждые четыре года? К примеру, учебники признанных британских издательств отличаются завидным постоянством в подаче материала, не смотря на стремительные, не менее, чем в нашей стране, изменения», - дополнила депутат.

Также вызывает тревогу парламентариев неудержимый рост цен на учебники. По данным И. Смирновой, только за один год цена учебников выросла в два-три раза.

«В связи с тем, что по каждому предмету и в каждом классе теперь один утвержденный учебник, издатель становится монополистом. Согласовывались ли цены на базовые учебники с Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Не стоит ли включить предполагаемую цену учебника в критерии отбора в будущем. Это только некоторые вопросы, требующие незамедлительного рассмотрения. Ответ просим дать письменно в установленный законодательством срок», - заключила парламентарий.

Ксения Давыдова