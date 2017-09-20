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Алматинцы удивились внезапному появлению Назарбаева на Арбате

20 сентября 2017, 15:15

Жители достали телефоны и фотографировали.

Обычный будний день для жителей южной столицы обернулся сюрпризом. Горожане удивились появлению Нурсултана Назарбаева и Бауыржана Байбека на "Арбате". Глава государства осматривал реконструированные улицы, сообщает Zakon.kz.

Алматинцы достали телефоны и начали фотографировать процессию.



Президент поговорил с жителями города.



Также он не оставил без внимания юных алматинцев.



Некоторые даже лишились дара речи.




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