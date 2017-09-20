Алматинцы удивились внезапному появлению Назарбаева на Арбате
20 сентября 2017, 15:15
Жители достали телефоны и фотографировали.
Обычный будний день для жителей южной столицы обернулся сюрпризом. Горожане удивились появлению Нурсултана Назарбаева и Бауыржана Байбека на "Арбате". Глава государства осматривал реконструированные улицы, сообщает Zakon.kz.
Алматинцы достали телефоны и начали фотографировать процессию.
Президент поговорил с жителями города.
Также он не оставил без внимания юных алматинцев.
Некоторые даже лишились дара речи.
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