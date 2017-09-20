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Жителя Москвы задержали за пятилетнее сексуальное насилие над дочерью

20 сентября 2017, 15:26

О жестоком обращении с 15-летней девочкой в районную комиссию по делам несовершеннолетних сообщила ее бабушка

Сотрудники полиции задержали в районе Ясенево на юго-западе столицы мужчину, который в течение пяти лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пояснил собеседник агентства, о жестоком обращении с 15-летней девочкой в районную комиссию по делам несовершеннолетних сообщила ее бабушка. Сотрудники управления соцзащиты населения и полицейские, побеседовав с потерпевшей, выяснили, что отец уже на протяжении нескольких лет угрожал ей насилием и применял его. После этого 47-летнего мужчину задержали.

В отношении отца девочки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ, уточнили в пресс-службе главного управления Следственного комитета России по Москве. По версии следствия, мужчина с 2009-го по 2014 год совершал в отношении дочери насильственные действия сексуального характера в квартире жилого дома в проезде Одоевского, где они проживали.

«В ближайшее время следствие инициирует перед судом ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе.
В июле полиция задержала в Москве мужчину, который подозревается в многолетнем сексуальном насилии над мальчиком с Украины. Позднее он был арестован.

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