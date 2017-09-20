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Асет Исекешев озвучил реальную цифру жителей Астаны

 

Более миллиона человек проживают в столице Казахстана на постоянной основе, свыше одиннадцати тысяч из них - иностранцы. Об этом сообщил на сессии маслихата шестого созыва аким Астаны Асет Исекешев.

«Та модель регистрации, которая была правительством утверждена, позволила нам увидеть реальные цифры. На сегодняшний день у нас зарегистрирован 1 010 000 человек, временно зарегистрированы - 205 тысяч граждан, проживают на постоянной основе 11 тысяч 796 иностранцев», — сказал Асет Исекешев.

Более семи тысяч проживающих в городе иностранцев прибыли в Казахстан из дальнего зарубежья, остальные - из стран содружества независимых государств.

Примечательно, что к 2020 году в столицу запланировано привлечь порядка миллиона иностранных туристов. При этом в 2016 году количество иностранцев, посетивших столицу в качестве туристов, составило около 300 тысяч.

Аким Астаны заявил, что темпы миграции населения и высокий уровень урбанизации являются актуальными вопросами для столицы.

 

20 сентября 2017, 15:01
Источник, интернет-ресурс: Прочие

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