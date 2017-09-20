Биртанов наградил лучших медработников специализированной выставки EXPO-2017

Сегодня в министерстве здравоохранения РК состоялась церемония награждения лучших медработников, задействованных в организации и проведении специализированной выставки EXPO-2017, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Благодарственные письма министра здравоохранения РК получили 46 медработников, задействованных в организации и проведении специализированной выставки.





Открывая мероприятие, Елжан Биртанов поблагодарил всех присутствующих с успешным завершением международной специализированной выставки ЭКСПО – 2017, проведенной в Астане.





"Столь масштабное мероприятие, проведенное в нашей стране показало возросшие экономические возможности Казахстана, его авторитет и высокое место среди стран мира. ЭКСПО посетило почти 4 миллиона человек, что потребовало проведения поистине грандиозной работы по медицинскому обслуживанию и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия столь большого количества посетителей. Данное мероприятие также не имеет аналогов в истории организации здравоохранения и по своей длительности проведения – 90 дней", - сказал Биртанов.





Также он отметил, что залогом успешной работы медиков стала и большая подготовительная работа к ЭКСПО, мобилизация медиков не только Астаны, но и ряда регионов Казахстана. Профессиональные, оперативные действия медиков позволили в кратчайшие сроки оказать медпомощь большому количеству обратившихся за ней и не допустить осложнений и жалоб посетителей. Достаточно сказать, что за медицинской помощью обратилось около 9 тысяч человек, из них почти полторы тысячи иностранцев, при этом не допущено ни одного случая осложнения и летального исхода.









Вместе с тем, он поблагодарил и работников санитарно-эпидемиологической службы за слаженную работу специалистов по проведению большого объема профилактической работы.





"Так, например, специалистами санэпидслужбы ежедневно велся контроль за 85 пищевыми объектами, расположенных на территории выставки и ТРЦ «MEGA Silk Way». Исследовано более 38 тыс. наименований продукций, проведена экспресс-экспертиза более 12 тыс. проб продуктов, забраковано и недопущено на территорию ЭКСПО 1625 партий продукции весом более 11 тонн, из них уничтожено и снято с реализации более 3-х тонн продукции. В целях недопущения завоза инфекционных заболеваний из-за рубежа в международном аэропорту г.Астана проводился усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, прибывающими из-за рубежа. За период ЭКСПО проверено 218 тыс. пассажиров и 14 тыс. членов экипажей. Пассажиров с подозрением на особо опасные инфекции не обнаружено", - добавил он.





Вместе с тем, он подчеркнул, что за этими сухими цифрами стоит огромная самоотверженная работа наших медработников, которые не считаясь с личным временем, семейными планами обеспечили достойное, оказание медуслуг на высоком уровне посетителям ЭКСПО и гостям столицы.





Подводя итоги своего выступления, Елжан Биртанов еще раз поблагодарил медработников за большой труд, профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи населению и недопущение осложнений и проблем при медицинском обеспечении важнейшего для нашей страны международного мероприятия. Он пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в их нелегком труде.