Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Украинскую певицу задержали в турецком аэропорту из-за внешности

20 сентября 2017, 15:32

Ситуацию разрешили поклонники певицы, которые узнали Дзенькив и начали брать у нее автографы.

Сотрудники паспортного контроля в турецком аэропорту задержали украинскую певицу Наталью Дзенькив (выступает под псевдонимом Lama). Причиной послужило то, что 41-летняя исполнительница выглядит слишком молодо, сообщает РИА Новости Украина.

«Узнав, за что меня задержали, я даже рассмеялась — причиной стал мой возраст по паспорту. Я уже привыкла, что часто делают комплименты моей внешности, но я даже и представить не могла, что когда-то это станет поводом для моего задержания», — рассказала Дзенькив.

Отмечается, что ситуацию разрешили поклонники певицы, которые узнали Дзенькив и начали брать у нее автографы.

Артистка также поведала об инциденте в Instagram, опубликовав селфи из Турции.


В июле сообщалось, что житель Сингапура Чуандо Тан приобрел популярность в социальных сетях из-за своей внешности. Пользователи отметили, что 50-летний манекенщик выглядит на 20 лет.

Фото: lama.com.ua

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...